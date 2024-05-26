У медальній скарбничці української команди - три "золота", по два "срібла" і "бронзи".

Українські веслувальники здобули сім нагород на Кубку світу у Познані.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, у Польщі завершився ІІ етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.

У медальній скарбничці української команди - три "золота", по два "срібла" і "бронзи".

Медалі здобули:

Валерія Терета (на дистанції C1, 5000 м);

Людмила Лузан (на дистанції C1, 200 м);

Олександр Зайцев (на дистанції K1, 200 м);

Тарас Мазовський (на дистанції С1, 500 м);

Андрій Рибачок та Віталій Вергелес (на дистанції C2, 1000 м);

Валерія Терета (на дистанції C1, 500 м);

Дмитро Янчук (на дистанції C1, 5000 м).

НОК зазначив, що загалом у межах ІІ етапу Кубка світу українці посіли четверте загальнокомандне місце, здобувши 10 нагород: чотири золоті, три срібні та три бронзові медалі.