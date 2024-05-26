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Українські веслувальники здобули сім нагород на Кубку світу у Познані

У медальній скарбничці української команди - три "золота", по два "срібла" і "бронзи". 

Українські веслувальники здобули сім нагород на Кубку світу у Познані
Українські веслувальники
Фото: НОК

Українські веслувальники здобули сім нагород на Кубку світу у Познані.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, у Польщі завершився ІІ етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. 

У медальній скарбничці української команди - три "золота", по два "срібла" і "бронзи". 

Медалі здобули:

  • Валерія Терета (на дистанції C1, 5000 м);
  • Людмила Лузан (на дистанції C1, 200 м);
  • Олександр Зайцев (на дистанції K1, 200 м);
  • Тарас Мазовський (на дистанції С1, 500 м);
  • Андрій Рибачок та Віталій Вергелес (на дистанції C2, 1000 м);
  • Валерія Терета (на дистанції C1, 500 м);
  • Дмитро Янчук (на дистанції C1, 5000 м).

НОК зазначив, що загалом у межах ІІ етапу Кубка світу українці посіли четверте загальнокомандне місце, здобувши 10 нагород: чотири золоті, три срібні та три бронзові медалі.

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