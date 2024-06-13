Екснардеп Корнацький отримав підозру через отримання майже 1 млн грн компенсації за житло

Колишній нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду готельного номеру у Києві.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"Інтерфакс-Україна" передає, що йдеться про Аркадія Корнацького, який був народним обранцем у 204-2019 роках від "Блоку Петра Порошенка".
Дії ексдепутата кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування встановило, що нардеп незаконно отримав із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, котрі не мали власних помешкань у Києві.
Корнацький начебто приховав факт наявності житла у столиці й отримав 914 тис. грн.
Триває слідство.
- Тим часом від 2022 і станом на кінець квітня 2024 народні депутати отримали 64,5 млн гривень компенсацій з держбюджету на оренду житла у Києві. Загалом за цей час 160 нардепів скористались правом отримати компенсацію, повідомив Рух ЧЕСНО на основі відповіді Апарату Верховної Ради.