Екснардеп Корнацький отримав підозру через отримання майже 1 млн грн компенсації за житло

Слідство вважає, що депутат приховав факт наявності власного житла у Києві.

Колишній нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду готельного номеру у Києві.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Інтерфакс-Україна" передає, що йдеться про Аркадія Корнацького, який був народним обранцем у 204-2019 роках від "Блоку Петра Порошенка".

Дії ексдепутата кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування встановило, що нардеп незаконно отримав із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, котрі не мали власних помешкань у Києві.

Корнацький начебто приховав факт наявності житла у столиці й отримав 914 тис. грн.

Триває слідство.