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Екснардеп Корнацький отримав підозру через отримання майже 1 млн грн компенсації за житло

Слідство вважає, що депутат приховав факт наявності власного житла у Києві.

Екснардеп Корнацький отримав підозру через отримання майже 1 млн грн компенсації за житло
Аркадій Корнацький
Фото: Сергей Нужненко

Колишній нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду готельного номеру у Києві.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Інтерфакс-Україна" передає, що йдеться про Аркадія Корнацького, який був народним обранцем у 204-2019 роках від "Блоку Петра Порошенка".

Дії ексдепутата кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України. 

Досудове розслідування встановило, що нардеп незаконно отримав із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, котрі не мали власних помешкань у Києві.

Корнацький начебто приховав факт наявності житла у столиці й отримав 914 тис. грн.

Триває слідство.

  • Тим часом від 2022 і станом на кінець квітня 2024 народні депутати отримали 64,5 млн гривень компенсацій з держбюджету на оренду житла у Києві. Загалом за цей час 160 нардепів скористались правом отримати компенсацію, повідомив Рух ЧЕСНО на основі відповіді Апарату Верховної Ради. 
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