Міжнародна коаліція напрацьовує нові механізми повернення депортованих українських дітей, - Зарівна

Повернення незаконно депортованих українських дітей і полонених з Росії є одним з питань, що обговорюються під час саміту миру у Швейцарії. Щодо дітей і цивільних заручників Україна розглядає тільки повернення без якихось обмінів.

Про це в інтервʼю Deutsche Welle заявила радниця керівника Офісу президента, директорка програми Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"Щодо питання депортованих дітей ми не розглядаємо варіантів якихось обмінів. Бо це Росія краде наших дітей. Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, незаконно депортовані діти мають бути повернуті. І тут не може бути жодної інших рішень. Так само і з цивільними заручниками. А щодо військовополонених, то тут у нас позиція - обмін "всіх на всіх", - сказала вона.

Зарівна вважає недостатнім тиск на Росію у питаннях повернення українських дітей. Однак Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, яка наразі нараховує 37 країн, за її словами, шукає нові механізми.

"Ми обговорювали такі механізми на рівні експертів, і продовжимо розглядати це під час роботи Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей. Ми вимагали і вимагатимемо від РФ повернути наших дітей", - сказала вона.

Наразі, зазначає директорка програми Bring Kids Back UA, виробився унікальний комбінований підхід, коли завдяки спільним діям державних органів і неурядових організацій вдається повертати дітей.

"Ми не можемо розповісти про все, що робимо, бо в цей процес залучено багато комунікації, чимало речей відбувається непублічно. І треба брати до уваги, що за останні сто років ніде у світі незаконна депортація дітей не здійснювалася таким чином і у таких масштабах, як це відбувається зараз в Україні. Тому наразі не існує юридичного механізму повернення, і цей процес рухається повільно і складно", - зауважила радниця голови ОП.

Повертатиме Україна й дітей, які незаконно всиновлені на території Росії.

"Те, що робить Росія щодо українських дітей, це злочин з точки зору міжнародного права і моралі. І доти, доки викрадені українські діти перебувають у російських родинах, які їх незаконно всиновили, цей воєнний злочин триває. …Якщо таку дитину повернуть з депортації, це не означатиме, що її кинуть напризволяще. Існує таке поняття, як індивідуальний план для кожної дитини, що формується з урахуванням найкращих інтересів дитини за допомогою команди, до якої входять представники міністерств освіти, охорони здоров'я, психологи та інші експерти. За кожною дитиною закріплюється окрема людина, яка координує цю дисциплінарну команду. Дитині надається психологічна реабілітація, допомога в соціалізації, освіті, закриваються її базові гуманітарні потреби. Тобто про дитину, котра повертається в Україну, піклуються, бо вона повертається з умов, в яких була жертвою злочину", - розповіла Зарівна.

Точна кількість викрадених і вивезених в Росію дітей наразі невідома, підкреслила Зарівна. Зафіксованих депортацій - 19 546, але без доступу до тимчасово окупованих територій верифіковану цифру назвати важко. Водночас підтвердити чи спростувати російські дані у 700 тисяч вивезених дітей теж немає можливості.

При цьому відзначила Зарівна, депортації продовжуються й сьогодні, тому Україна евакуює дітей з прифронтових зон.