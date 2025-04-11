Україні вдалося повернути з російської окупації ще двох дітей

Над 17-річною дівчиною росіяни знущалися через її українське походження.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з окупації та з території РФ вдалося врятувати ще двох українських підлітків.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Одна з врятованих — 17-річна дівчина, яку ще до повномасштабного вторгнення примусово вивезли до Росії, де вона зазнавала системного насильства через українське походження. Дівчинка неодноразово намагалася самостійно повернутись в Україну, проте всі спроби зазнавали невдач.

Інший врятований — 18-річний хлопець, що жив під постійною загрозою мобілізації до армії окупанта і переслідувань з боку російських військових.

Зараз діти перебувають у безпеці, на підконтрольній території України, де проходять реабілітацію та готуються до вступу в український університет.

"Вдячний Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії та підтримку підлітків на складному шляху додому. Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому. Це наше зобов’язання. Це — завдання Президента", — наголошує Андрій Єрмак.