Росіяни атакували КАБами Золочівську громаду на Харківщині

У п'ятницю вранці російська армія атакувала Золочівську громаду Харківщини чотирма керованими авіабомбами.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На світанку російська авіація завдала два удари керованими авіаційними бомбами по околицях села Калинове, один удар — біля села Карасівка та ще три — біля села Сосновка", — ідеться у повідомленні.

Також 10 квітня ввечері чотири авіабомби впали поблизу села Баранівка Золочівської громади.

На щастя, обійшлося без жертв.