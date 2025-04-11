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Росіяни атакували КАБами Золочівську громаду на Харківщині

Ворожа авіація скинула чотири керовані авіабомби на населені пункти Золочівської громади.

Росіяни атакували КАБами Золочівську громаду на Харківщині
руйнування у Золочівській громаді Харківщини 8 квітня 2025 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

У п'ятницю вранці російська армія атакувала Золочівську громаду Харківщини чотирма керованими авіабомбами. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На світанку російська авіація завдала два удари керованими авіаційними бомбами по околицях села Калинове, один удар — біля села Карасівка та ще три — біля села Сосновка", — ідеться у повідомленні.

Також 10 квітня ввечері чотири авіабомби впали поблизу села Баранівка Золочівської громади. 

На щастя, обійшлося без жертв.

  • Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів.
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