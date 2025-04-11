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Велика Британія оголосила про пакет підтримки для України на 350 млн фунтів

Пакет включає радіолокаційні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників, а також фінансування утримання та ремонту бойової техніки.

Велика Британія оголосила про пакет підтримки для України на 350 млн фунтів
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про пакет у розмірі 350 млн фунтів стерлінгів (459 млн доларів) для "збільшення підтримки українських бійців на передовій", повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Сьогодні я можу оголосити про виділення 350 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських бійців на передовій", - сказав Гілі під час виступу на відкритті засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі в п'ятницю.

За словами міністра, пакет включає радіолокаційні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників, а також фінансування утримання та ремонту бойової техніки.

Він зазначив, що загалом Велика Британія витратить цього року 4,5 млн фунтів (580 млн доларів) на військову підтримку України, що є найвищим рівнем витрат за всю історію.

"Ця додаткова підтримка сьогодні зміцнить українські війська в ближньому бою, зміцнить наші промислові зв’язки з Україною та підніме британський бізнес", - зазначив він.

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