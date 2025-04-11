Правоохоронці ідентифікували пʼятьох окупантів, які катували та грабували цивільних під час окупації Харківщини

Правоохоронці викрили пʼятьох бойовиків терористичного угрупування "ЛНР", які під час окупації Ізюмщини катували та грабували цивільне населення.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру пʼятьом окупантам у державній зраді в умовах воєнного стану, жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також інших порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року)", — ідеться у повідомленні.

Підозрюваними виявилися бойовики стрілецького батальйону 202-го мотострілецького полку терористичного угрупування "ЛНР". Усі фігуранти – уродженці Луганщини, які добровільно перейшли на бік ворога. З 2 березня 2022 року російські військові, серед яких були і пʼять підозрюваних, взяли під контроль село Довгалівка Ізюмського району, де вчинили низку злочинів.

За даними слідства, 14 квітня 2022 року вони зупинили на блокпосту місцевого мешканця, викрали його та відвезли до катівні, що була облаштована на території бази підприємства "Укргеофізика". Від потерпілого підозрювані хотіли дізнатись інформацію щодо військовослужбовців ЗСУ, з якими він товаришує, а також місцевих жителів, які допомагають українським військовим, пропонуючи при цьому безоплатно працювати на окупаційну владу.

Чоловік відмовився, через що фігуранти його побили. В той вечір до катівні приїхали працівники ФСБ.

Потерпілого вивели на вулицю, відвели до блокпоста та зв'язали йому руки. Окупант став на стопи ніг потерпілого, обмежив при цьому можливість поворухнутись. Одночасно з цим потерпілому надягнули на голову пакет, перекриваючи тим самим доступ повітря.

Після цього чоловіка помістили до ями, де він провів загалом чотири доби. Під час перебування на території бази його утримували у приміщенні, яке в холодну пору року не опалювалося, без надання необхідної медичної допомоги, їжі, води та можливості справляти природні потреби, що спричиняло потерпілому фізичного болю та моральних страждань, при цьому піддавали катуванню, фізичному та психологічному насильству.

Крім того, окупанти викрали з помешкання чоловіка болгарку, мотокосу та мотор для човна.

Також 14 квітня 2022 року окупанти приїхали до чоловіка, який жив з родиною. Йому зав’язали ноги проволокою, посадили до авто та доставили до тієї ж катівні. Після допиту потерпілого помістили у сарай та наказали копати окопи. Ввечері його відпустили. У чоловіка викрали мобільний телефон, машинку для стрижки та ліхтар.

Підозрювані також влаштовували "обшуки" у місцевих мешканців та примусово відбирали у них майно. Погрожуючи застосуванням зброї, вони забирали у людей звичайні побутові речі: мобільні телефони, ноутбуки, електроплита, телевізор, перфоратор, причеп тощо.

Встановлено, що фігуранти вчиняли у змові з іншими окупантами. Вживаються всі заходи для їх встановлення.

У прокуратурі додають, що це вже не перше кримінальне провадження стосовно вказаних окупантів. Раніше прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно цих фігурантів за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).