Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати

Чому три чверті киян не знали про підвищення тарифів і чому міська влада забула попередити про цей «нюанс»? Здебільшого через політику, ну і ще через відсутність поваги.

Збільшення тарифу зачепило всіх мешканців багатоповерхівок, у яких немає власного управителя (ОСББ, ЖБК, КК). Ці будинки досі закріплені за районами, послуги утримання будинків і території їм надають комунальні керуючі компанії РДА. Таких будинків у Києві 7600, і це абсолютна більшість від усього житлового фонду столиці (10500 будинків).

«Чому не попереджали?!» і «Хто призначив ці тарифи???» — наразі два найпопулярніші питання, які ставлять місцевій владі кияни. Річ у тім, що на другий тиждень квітня містянам надійшли оновлені платіжки «за ЖЕК» — і цифри в них неприємно здивували багатьох: у середньому тариф за обслуговування будинку та прибудинкової зріс у два-два з половиною рази. І це завжди неприємно.

Фото: ua-energy.org

На початку березня ми докладно писали про майбутнє підвищення і чому воно відбувається. Але LB.ua не муніципальне медіа — ми не можемо закрити функції інформування містян на всіх етапах підготовки рішень. Це мають робити перш за все ресурси КМДА (офіційні інформаційні сайти, радіо, телеканал «Київ», застосунок «Київ Цифровий»). Проте жодної інформаційної кампанії ані під час підготовки до підвищення тарифу, ані безпосередньо перед ним на цих ресурсах не було. І цей факт визнали учасники спеціального засідання групи «Прозорість і підзвітність» при КМВА, присвяченого тарифам, яке відбулося вже у кінці березня.

У кінці лютого сайти РДА столиці опублікували звіт про проведення конкурсів з обрання управителів багатоквартирними будинками, додатком до цієї новини йшло посилання на табличку з новими тарифами для будинків за різними адресами (інформація, яку і журналіст знайде не з першого разу). У березні на дверях під'їздів з'явилися оголошення, де дрібним шрифтом мешканців ставили перед фактом зміни тарифу. І все. Судячи з того, що абсолютна більшість киян лише зараз, у квітні, починає розуміти, що вони отримали ще одне «покращення», інформаційна кампанія абсолютно провалена.

Фото: Леся Падалка Оголошення про підвищення тарифу на інформаційному табло під'їзду .

Чому так сталося? Очевидно, ніхто з «великих босів» КМДА не хотів публічно відповідати за непопулярне рішення. Міський голова у нас грішної комунальної землі не торкається — це вже доконаний факт. Але є плеяда заступників: перший, житлово-комунальний, з питань самоврядних і ще багато інших. Заступники теж не взяли на себе комунікацію з цього приводу. Ба більше, департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА, який власне опікується житловим фондом і його роботою, м'яко делегував історію з тарифами районам. Рішення про проведення конкурсів управителів готував департамент, підписував це розпорядження начальник КМВА (Сергій Попко в листопаді 2024-го), а виконання поклали на РДА. (Можливо, це передбачливо зробили, саме аби звинуватити в підвищенні «президентську вертикаль» — оскільки голів РДА призначає президент.)

Фактично управлінське рішення, яке зачіпає інтереси мільйонів киян, пройшло десь фоном, у вузькому колі чиновників комунальної сфери. Уся дійсно масова комунікація з цього приводу звелася до розкрутки в медіа місцевого експерта Олександра Сергієнка, який звинуватив у підвищенні тарифів начальника КМВА (як людину, яка підписує управлінські рішення від КМДА).

Ця медіаатака сталася в середині березня, і вже після неї ображений новий начальник КМВА Тимур Ткаченко приділив увагу питанню: він узагалі скасував розпорядження, яким провели конкурси управителів. Імовірно, зробив це на емоціях.

Фото: facebook / Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Отже, Ткаченко розпорядження КМВА скасував, виховну роботу з чиновниками КМДА і очільниками районів провів і голосно про це всім медіа розказав. Проте тарифи від цього ніяк не змінилися, їх назад ніхто не відмотав. І тепер кияни обурені, заплутані й не розуміють, кому й на кого скаржитися.

Якщо ви вже достатньо заплуталися, дамо коротке пояснення суті подій:

Самі конкурси на обрання управителів багатоквартирними будинками проводять давно і не лише в Києві. Це вимога АМКУ, який таким чином боровся з монополією на ринку комунальних послуг (коли за замовчуванням будинки обслуговували комунальні компанії); У Києві підготовку до таких конкурсів почали ще у 2021 році, але не встигли провести їх через початок повномасштабного вторгнення; У 2024-му Верховна Рада зобов'язала місцеву владу обов'язково провести конкурси управителів у будинках, де досі не обрано управителів; Згідно з внесеними змінами в закон, це рішення мусили реалізувати до кінця шести місяців із завершення воєнного стану в Україні. Тобто формально Київ не мав проводити конкурси просто зараз; За відгуками учасників ринку, конкурси управителів проводили без збереження реальної конкуренції. У всіх районах переможцями конкурсів стали саме комунальні компанії цих районів і ніхто інший; Переможці (комунальні КК) у своїх заявках відразу давали дані на збільшений, більш економічно обґрунтований тариф; До 2025 року тариф на обслуговування в Києві не мінявся з 2017 року, за цей час у кілька разів зросла вартість електроенергії, здорожчали паливно-мастильні матеріали, побільшав розмір мінімальної зарплати; Розрив між реальною вартістю обслуговування будинків і тарифом покривали в Києві дотацією з міського бюджету (щорічно по 10–50 млн грн кожній КК району в останні кілька років). Це створювало нерівні умови роботи між комунальними компаніями й ОСББ/приватними, у яких тариф був значно більшим через відсутність дотацій; Якщо мешканці будинку категорично не задоволені якістю і ціною послуг, які надають їхньому будинку комунальні КК, вони й досі мають право об'єднатися й обрати собі управителя самостійно, без допомоги влади.

Окремо варто додати, що начальник КМВА Ткаченко скасував розпорядження про проведення конкурсів, але самі конкурси давно відбулися, на їхній основі прийняті нові розпорядження, керування районними КК і тарифи вже діють. Щоб їх скасувати, потрібно задіяти інший юридичний механізм. Цю колізію знову ніхто не пояснює киянам. І вони все ще плекають надію на те, що можна не платити, бо тариф нечинний.

Складно тут щось порадити киянам, а для київської влади порада є: закінчуйте гру у велику політику, бо що більше у вас суб'єктів влади і гри в перекидання повноважень, то гірше все в Києві працює.