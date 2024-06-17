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Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету міністрів, ‒ ЗМІ

Його створили торік у жовтні після нападу ХАМАСу.

Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету міністрів, ‒ ЗМІ
Фото: twitter.com/netanyahu

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету міністрів, який був створений у жовтні 2023 року після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на The Times of Israel та Jerusalem Post.

Рішення про розпуск військового кабінету було ухвалено через тиждень після відставки міністра Бені Ганца, за яким з тимчасового уряду пішли колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот (спостерігач) і депутат кнесета Хілі Троппер (міністр без портфеля).

“Кабінет був створений за згодою з Ганцем, на його прохання. Як тільки Ганц пішов, необхідність у кабінеті відпала”, ‒ завив Нетаньягу.

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Представник опозиції Ганц погодився увійти до військового кабінету після нападу терористів. Однак останнім часом він все частіше критикував прем'єра, а 10 червня оголосив про відставку, звинувативши Нетаньягу в тому, що той не може надати чіткого плану досягнення перемоги у Смузі Гази та післявоєнного облаштування цієї території.

У своїй заяві Ганц дав зрозуміти, що підтримує запропонований раніше президентом США Джо Байденом мирний план, сказавши, що ставить повернення заручників "вище за збереження влади". Він також закликав до дострокових виборів.Нетаньягу, реагуючи на відставку Ганца, заявив: “Зараз не час кидати бій ‒ зараз час об'єднати зусилля”. Він знову сказав, що Ізраїль продовжить війну “до перемоги та досягнення всіх цілей”, серед яких як звільнення заручників, так і знищення ХАМАСу.

Найважливіші рішення щодо війни, як очікується, Нетаньяuу прийматиме на невеликих спеціальних нарадах, а остаточне їх затвердження вимагатиме схвалення ширшого складу уряду.

Як пише Ynet, США просили Нетаньягу не розпускати військовий уряд, вважаючи цей орган управління помірнішим, який не ухвалить радикальних рішень ‒ на відміну від розширеного складу, де є багато “войовничо налаштованих” міністрів.

  • Президент США Джо Байден заявив, що не сподівається, що угоду про припинення вогню у Смузі Гази укладуть найближчим часом. Пропозиція, яку підтримують Вашингтон та глобальна спільнота загалом, не отримала повне схвалення ні Ізраїлю, ні терористів ХАМА
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