Євросоюз продовжив на рік санкції за незаконну анексію Росією Криму та Севастополя

Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт продукції з Криму чи Севастополя до ЄС та інше.

Сьогодні, 17 чевня Європейська Рада продовжила санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Як зазначається, діючі обмежувальні заходи були вперше запроваджені в червні 2014 року та включають заборону на імпорт продукції з незаконно анексованого Криму чи Севастополя до ЄС, інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму чи Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

"ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", – наголосили у Єврораді.

Також додали, що із 2022 року Росія продовжила порушувати суверенітет і територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України.

"ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід’ємного права на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання", – наголосили в ЄС.