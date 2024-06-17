Уряд Німеччини не скасовуватиме та не зменшуватиме виплати українським біженцям

Раніше лунали заклики скасувати ці виплати для чоловіків призовного віку або зменшити розмір допомоги.

Німецький уряд не планує скасовувати виплату українцям "грошей для громадян" (Bürgergeld). Також влада Німеччини відкинула вимоги виплачувати українським біженцям менш щедру соціальну допомогу, яку виплачують шукачам притулку у країні.

Про це пише DW із посиланням на офіційного представника уряду Штеффена Гебештрайта. Він заявив у понеділок, 17 червня, що уряд не має планів скорочувати виплати людям, які втекли в Німеччину від російської агресивної війни проти України.

Раніше з аналогічною заявою виступив і заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут. Він також повідомив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дасть змогу прискорити вжиття заходів інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.

Перед цим із закликом скасувати виплату Bürgergeld щонайменше українським чоловікам призовного віку, і замість цього платити їм допомогу для шукачів притулку виступили прем'єр-міністри федеральних земель, керовані представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у Бундестазі Торстен Фрай, а також генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП) Біджан Джір-Сарай.

Наразі, за даними міністерства внутрішніх справ ФРН, в країні проживає близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у Німеччині становлять жінки та діти.

За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах.

Розмір Bürgergeld і соцдопомоги для шукачів притулку

Розмір допомоги Bürgergeld нині становить 563 євро щомісяця для людей, які живуть самі, по 506 євро – для партнерів, які ведуть спільне домогосподарство, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 471 євро, від 6 до 13 років - по 390 євро, до 5 років - по 357 євро за дитину. Додатково отримувачам соцдопомоги держава оплачує, зокрема, житло і медичне страхування.

Натомість обсяг допомоги, який у ФРН отримують прохачі притулку, є меншим.

Люди, які живуть самі, отримують 460 євро на місяць, партнери, які ведуть спільне домогосподарство – по 413 євро, на дітей віком від 14 до 17 років сім'ї отримують по 408 євро, від 6 до 13 років – по 341 євро, до 5 років – по 312 євро за дитину.