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ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей

Таке рішення прийняли під час дискусій на Саміті миру.

ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей
Жозеп Боррель на Саміті миру у Швейцарії
Фото: Х/ Josep Borrell Fontelles

Європейський союз став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у соцмережі Х

"Відповідно до дискусій під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених і депортованих українських дітей", – написав він.

Також додав, що необхідно негайно припинит використовувати дітей як зброю.

"Росія повинна відповісти за цей жахливий і нелюдський злочин", – зазначив Боррель. 

  • Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу 2 лютого 2024 року. Україна та Канада співголовують у коаліції. 
  • Коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей. Йдеться, зокрема, про виявлення місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, розробку механізмів їх повернення, участь у відповідних дипломатичних переговорах. 
  • Станом на кінець весни 37 країн перебували у коаліції з повернення незаконно депортованих українських дітей. Згодом до них долучилася Греція. 
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