Таке рішення прийняли під час дискусій на Саміті миру.

Жозеп Боррель на Саміті миру у Швейцарії

Європейський союз став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у соцмережі Х.

"Відповідно до дискусій під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених і депортованих українських дітей", – написав він.

Також додав, що необхідно негайно припинит використовувати дітей як зброю.

"Росія повинна відповісти за цей жахливий і нелюдський злочин", – зазначив Боррель.

In line with the discussions during the Summit on Peace in Ukraine, the EU became an observer of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.



Now is the time to act & to bring back all the thousands of forcibly transferred & deported Ukrainian children.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 17, 2024