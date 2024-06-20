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В Індії після вживання контрафактного алкоголю померло щонайменше 34 людини

Понад 60 людей все ще лікуються від блювоти, болю в животі та діареї.

В Індії після вживання контрафактного алкоголю померло щонайменше 34 людини
Фото: EPA/UPG

В Індії після вживання контрафактного алкоголю померло щонайменше 34 людини, пише Німецька хвиля.

Інцидент стався у південному штаті Тамілнад.

За інформацією місцевої влади, госпіталізували 100 людей. Понад 60 людей все ще лікуються від блювоти, болю в животі та діареї.

Поліція заарештувала чотирьох людей за продаж забороненого алкоголю і конфіскувала 200 літрів алкогольного напою з додаванням метанолу.

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Смерть через вживання спиртних напоїв, зварених нелегально, в Індії є звичайним явищем. Нелегальні продавці додають до своєї продукції різні хімічні речовини, зокрема пестициди та акумуляторну кислоту, щоб підвищити ефективність алкоголю.

  • За даними Транснаціонального альянсу боротьби з незаконною торгівлею (TRACIT), через споживання незаконного алкоголю щороку помирають сотні людей. Серед негативних наслідків для здоров’я – пошкодження печінки, ниркова недостатність і рак.
  • У 2020 році в Індії зареєстрували близько 947 смертей від алкофальсифікату, а у 2021-му ‒ 782 смертельні летальні випадки.
  • Незаконний продаж алкоголю популярний в Індії через низькі ціни, що робить його доступним для малозабезпечених верств населення. Заборона на продаж і споживання алкогольних напоїв у кількох частинах країни також сприяє подальшому збуту алкоголю на чорному ринку.
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