В Індії після вживання контрафактного алкоголю померло щонайменше 34 людини, пише Німецька хвиля.
Інцидент стався у південному штаті Тамілнад.
За інформацією місцевої влади, госпіталізували 100 людей. Понад 60 людей все ще лікуються від блювоти, болю в животі та діареї.
Поліція заарештувала чотирьох людей за продаж забороненого алкоголю і конфіскувала 200 літрів алкогольного напою з додаванням метанолу.
Смерть через вживання спиртних напоїв, зварених нелегально, в Індії є звичайним явищем. Нелегальні продавці додають до своєї продукції різні хімічні речовини, зокрема пестициди та акумуляторну кислоту, щоб підвищити ефективність алкоголю.
- За даними Транснаціонального альянсу боротьби з незаконною торгівлею (TRACIT), через споживання незаконного алкоголю щороку помирають сотні людей. Серед негативних наслідків для здоров’я – пошкодження печінки, ниркова недостатність і рак.
- У 2020 році в Індії зареєстрували близько 947 смертей від алкофальсифікату, а у 2021-му ‒ 782 смертельні летальні випадки.
- Незаконний продаж алкоголю популярний в Індії через низькі ціни, що робить його доступним для малозабезпечених верств населення. Заборона на продаж і споживання алкогольних напоїв у кількох частинах країни також сприяє подальшому збуту алкоголю на чорному ринку.