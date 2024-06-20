Понад 60 людей все ще лікуються від блювоти, болю в животі та діареї.

В Індії після вживання контрафактного алкоголю померло щонайменше 34 людини, пише Німецька хвиля.

Інцидент стався у південному штаті Тамілнад.

За інформацією місцевої влади, госпіталізували 100 людей. Понад 60 людей все ще лікуються від блювоти, болю в животі та діареї.

Поліція заарештувала чотирьох людей за продаж забороненого алкоголю і конфіскувала 200 літрів алкогольного напою з додаванням метанолу.

Смерть через вживання спиртних напоїв, зварених нелегально, в Індії є звичайним явищем. Нелегальні продавці додають до своєї продукції різні хімічні речовини, зокрема пестициди та акумуляторну кислоту, щоб підвищити ефективність алкоголю.