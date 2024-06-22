Головне за суботу, 22 червня: удар КАБами по Харкову, бої на Покровському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 850-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти завдали чотирьох ударів по Харкову. Відомо про влучання в район щільної житлової забудови. За даними Харківської обласної прокуратури, троє людей загинули.

О 21:42 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 54.

"З перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим. Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян - під увагою екстрених служб системи МВС", - йдеться в повідомленні МВС.

Унаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

Президент Володимир Зеленський після удару КАБами по Харкову закликав партнерів до рішень "для знищення авіації РФ там, де вона розміщена".

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений", - заявив Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Водночас українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам, нищать особовий склад і техніку.

"Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів", - йдеться в повідомленні.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 14. Підрозділи Сил оборони відбили вісім штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак – тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 червня – в новині.

У неділю, 23 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла лише ввечері, - з 19:00 до 23:00, повідомила пресслужба Укренерго.

Як пояснили в компанії, причина поліпшення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!