Окупанти почали демонтаж останнього храму ПЦУ на території Криму (доповнено)

В тимчасово окупованій Євпаторії підконтрольна Росії "влада" розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної церкви України.

Про це повідомляє "Голос Криму".

З храму зняли купол, розібрали верхню частину церкви.

Видання зазначає, що з 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск у зв’язку з виконанням рішення підконтрольного Росії суду, який ухвалив рішення знести храм. При цьому в рішенні зазначено, що демонтаж релігійної будівлі має здійснити громада цього храму.

Попри погрози, рішення суду парафіяни не виконували, через що "влада" Євпаторії знову звернулася до суду по дозвіл знести храм самостійно.

У Православній Церкві України повідомили, що цей храм зводили силами громади. Він був побудований за типовим проєктом давнього західноукраїнського храму – всі елементи були зроблені вручну, його "зібрали" без використання цвяхів, скоб та інших елементів, які використовують в сучасних умовах.

"За задумом, цей храм в Євпаторії мав стати також єдиним у Криму музеєм давньої української ікони. Окупанти вилучили всі старовинні ікони, які перебували у храмі, ще в 2014-му. Тепер черга дійшла і до ліквідації самого храму", – прокоментували в Церкві.

Уповноважений представник Кримської єпархії ПЦУ Андрій Щекун закликав не мовчати про ці злочини.

"Українці є найбільш дискримінованою етнічною спільнотою, і держава Україна про це не може мовчати", – прокоментував він.

Ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що цей храм ПЦУ був останнім для Криму.

"Митрополит Климент повідомив, що в окупованому Криму демонтують останню українську церкву. Окупаційна міська влада Євпаторії розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України", – написав він у X.