УП: ресторатор Владіміров виїжджав на відпочинок як волонтер, а фірма матері його друга виграє тендери в Києві

Олексій Владіміров, власник столичного ресторану "Сапераві", через систему "Шлях" їздив на відпочинок за кордон, придбав елітний спорткар Lamborghini Huracan та Range Rover останньої моделі. У своєму закладі він приймав мера Києва Віталія Кличка і представника державної компанії, яка купує зброю за кордоном, йдеться у розслідуванні УП.

Розкішне авто Владімірова фіксували під час виїзду з території КМДА. Він активно знімав свої автомобілі та демонстрував їх у соцмережах.

"На новорічні свята як волонтер виїхав з країни на два місяці у відпустку до Таїланду, Дубая та Монако", – повідомив журналіст Михайло Ткач.

Свій відпочинок Владіміров також не соромився постити в інстаграм.

Журналісти з'ясували, що в Олексія та його родини немає прибуткового бізнесу і нерухомості. Його ресторан збитковий. Владіміров активно постив світлини з київським мером Віталієм Кличком, але тепер кількість їхніх спільних фото істотно зменшилася – після того, як бізнесмен дізнався про підготовку журналістами матеріалу.

Фото: УП Владіміров і Кличко

За даними джерел УП, Владіміров заробляє на "державних будівельних підрядах у столиці і за рахунок дружби з мером може допомогти отримати будь-який підряд та на оборонці – за рахунок дружби свого батька з Олексієм Петровим – очільником державної компанії-спецекспортера зброї Головного управління розвідки Міністерства оборони України".

Владіміров використовує приміщення свого ресторану, де вкрай рідко бувають відвідувачі, для власного дозвілля. Зокрема, зі своїм другом Дмитром Половком, матір якого нещодавно стала співвласницею дніпровської будівельної компанії ДСЗ. Після початку повномасштабного вторгнення фірма почала вигравати тендери в Києві. А Дмитро з дружиною – подорожувати Європою, зокрема в Монте-Карло.

З червня Дмитро і дружина, схоже, живуть на Лазуровому березі у Франції. Компанія його матері тим часом облаштовує сквери, доріжки та бомбосховища в Києві. Торік фірма виграла тендерів на 50 млн гривень, а за перше півріччя цього року – ще на 50 млн.

У грудні журналісти зафільмували Половка і Владімірова та мера Києва Віталія Кличка в ресторані "Сапераві". При цьому Кличко перебував не безпосередньо в ресторані, а в іншому приміщенні. Весь цей час за столиком не було Владімірова і його друга. Кличко вийшов з закладу о 22:33, а ще за годину поїхали Половко з речницею київського мера та Владіміров.

Половко сказав журналістам, що не знає, як компанія його матері стала вигравати таку кількість тендерів у Києві. Він сказав, що самого Кличка бачив два рази, але успіх фірми його матері в тендерах у столиці – це "збіг обставин". Половко підтвердив, що наразі проживає у Франції, а виїхав він як багатодітний батько. На життя заробляє нібито адвокатською діяльністю та ремонтами "в часних вузах". З Владіміровим, за його словами, пов'язує приятелювання, а бізнес-питань немає.

Журналісти перевірили доходи Половка і вказали, що єдиним джерелом доходу чоловіка була компанія матері, причетність до якої він заперечував. Це 213 000 грн. Також вони спростували твердження Половка про те, що він не працює з бюджетними коштами: він був комерційним директором ДСЗ, коли фірма почала вигравати тендери на реконструкцію в Києві.

Кличко на прохання про коментар стосовно зв'язків із Владіміровим не відповів.

За даними журналістів, узимку 2024-го Владіміров під виглядом волонтера на два місяці виїхав за кордон, зокрема в Дубаї, де він відпочивав. Привіз він за два місяці перебування за кордоном два "мавіки" та кілька ящиків печива. Все це можна придбати в Україні. За даними джерел, Владіміров тричі виїжджав за кордон під час повномасштабної війни, а загалом його не було тут понад три місяці.

Більшість джерел УП у Міноборони та ГУР не змогли підтвердити заробіток Владімірова на оборонці.

Журналісти впізнали в близькому оточенні чоловіка Михайла Сочка – за їхніми словами, "активного учасника наркоугруповання Хімпром". У 2019 він був засуджений за створення злочинної організації, наркотичні засоби та відмивання коштів. Але перед повномасштабним вторгненням його звільнили.

Зрештою журналісти отримали доступ до розмови Владімірова, де він розповідав про "калькуляцію" і "кешбек" та закупівлі. У цій розмові він згадував Олексія Петрова, який очолює компанію Спецтехноекспорт, яка перебуває в управлінні ГУР. Петрова Владіміров назвав близьким другом, з яким він "заробляє".

Також Владіміров говорив про відкати.

У розмові з Ткачом Владіміров заявив, що на дружбі з Петровим "на жаль, не заробляє" і його з ним нічого не пов'язує. З мером Києва, за словами Владімірова, його пов'язує дружба, але не робота. З Михайлом Сочкою вони теж "подружилися" і раніше він продав йому авто, повідомив чоловік. Джерелом доходу Владіміров назвав ресторан "Сапераві". Також він стверджує, що авто купив раніше 2023-го і вони просто стояли.

Петров визнав, що знайомий із Владіміровим, і сказав, що він не гравець на оборонному ринку. Він визнав, що давав вказівки співробітнику компанії Дмитру Єгупову, який приїжджав до Владімірова, проводити зустрічі. Але контрактів із Владіміровим, за словами Петрова, у керованої ним компанії немає.