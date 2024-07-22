​Київські поліцейські затримали зрадника, який на замовлення росіян підпалював релейні шафи

Київські поліцейські затримали поплічника ворога, який на замовлення російських спецслужб підпалював релейні шафи.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, фігурант у пошуках легкого заробітку почав співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора та на їх замовлення готував диверсії. Так, чоловік нещодавно за допомогою запальної суміші підпалив релейну шафу неподалік станції столичної міської електрички.

Поліцейські розшукали палія та спільно зі співробітниками СБУ затримали його в орендованій ним квартирі. У подальшому правоохоронці встановили, що зловмисник був на постійному звʼязку із своїм куратором з ФСБ, який безпосередньо координував його "роботу".

Свої дії фігурант фільмував на телефон та скидав своєму "наставнику" як доказ про виконану роботу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу – диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала диверсантів, які хотіли заблокувати на залізниці рух озброєння для ЗСУ. У Харківській та Рівненській областях зловмисники підпалювали релейні шафи на коліях.