Під час спецоперації на території дев’яти регіонів затримали 14 наркодилерів.

Правоохоронці провели спецоперацію на території дев’яти областей і затримали 14 наркодилерів. Це була наймасштабніша мережа, заявила Національна поліція.

Як ідеться на сайті Нацполу, всі зловмисники перебувають за ґратами. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наркодилери розповсюджували наркотики та психотропи, використовуючи розгалужену мережу телеграм-каналів. Через них ділки отримували замовлення та оптимізували процес доставки "товару" покупцям через сервіси поштових відправлень і так звані "закладки".

"Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн грн. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території дев’яти регіонів держави із незаконного обігу вилучено понад 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD марок, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівку в різній валюті в сумі 2,8 млн грн, 8 автомобілів вартістю понад 170 тисяч доларів, зброю та набої до неї", - заявила поліція.

Виявлені наркотичні речовини

Наркотики

До спецоперації залучили полки поліції особливого призначення та КОРД Головних управлінь поліції в регіонах, бійців ТОР Управління патрульної поліції Сумщини. Наркоторговці діяли на території Києва, Харківської, Сумської, Донецької, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Чернівецької та Миколаївської областей.

Зловмисники отримали підозри за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.