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СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП Шкілю, який з Сальдо закликав до приєднання Херсонщини до РФ

Геннадій Шкіль був настоятелем храму в окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі області.

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП Шкілю, який з Сальдо закликав до приєднання Херсонщини до РФ

СБУ повідомила про підозру настоятеля храму УПЦ (МП) Геннадію Шкілю, який разом із гауляйтером Сальдо закликав до “приєднання” Херсонської області до Росії.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Шкіля – клірика у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.

З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав російську збройну агресію та захоплення частини території України. У липні 2022 року Шкіль разом з Сальдо взяв участь у прокремлівському “форумі”, що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.

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Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до “приєднання” регіону до складу РФ. Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК “Таврія”, в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму рф на Херсонщині.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зараз зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності.

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