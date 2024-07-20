Міноборони затвердило 4 рівні домедичної допомоги для військовослужбовців

"Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини".

Міністерство оборони визначило своїм наказом №436 чотири рівні надання домедичної допомоги та встановило перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Також у наказі міститься список лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги постраждалим.

"Обсяги надання домедичної допомоги дозволять нам розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини", - заявила керівниця департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова.

Зазначається, що , згідно з наказом №436 від 29 червня 2024 року (зареєстрований Міністерством юстиції 19 липня 2024 року), установлено базовий нормативний фундамент, на якому вибудовуватиметься сучасна й ефективна система для збереження життя та здоров'я військовослужбовців на передовій.

"Встановлення обсягів домедичної допомоги – це вкрай важливий крок, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій. Документ опрацьовано з Генштабом, представниками видів, окремих родів військ (сил), а також інших складових Сил оборони та безпеки", - сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше Міноборони допустило до експлуатації новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД".