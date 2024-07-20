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​Укрзалізниця повідомляє про відхилення від графіка після обстрілу залізниці на Харківщині

Поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі.

​Укрзалізниця повідомляє про відхилення від графіка після обстрілу залізниці на Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Залізничники продовжують ремонт уражених ділянок на Харківщині, але рух уже відкрито.

Про це повідомила пресслужба УЗ. 

Усі відхилення від графіка так само оновлюються в онлайн-режимі на uz-vezemo.uz.gov.ua

"Унаслідок спричинених обстрілами затримок обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвезення по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами. Також через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків - Львів ми затримаємо поїзд №816 Львів - Рахів для пересадки групи пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували залізницю на Харківщині, четверо людей постраждали. Серед постраждалих четверо залізничників.

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