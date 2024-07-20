Партизани знайшли місце дислокації 293-го окремого автомобільного батальйону РФ

Партизани руху "Атеш" виявили місце дислокації 293-го окремого автомобільного батальйону в Ростовській області РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" звернули увагу на потік військового транспорту, який у підсумку вивів їх на ВЧ 46027, що на вулиці Ростовський виїзд в Новочеркаську. Тут базується просто неймовірна кількість військової техніки. Координати: 47.401282, 40.076829", — повідомляють партизани.

Зазначається, що в цьому місці дислокується саме 293-й окремий автомобільний батальйон військ РФ.

"Такої великої кількості "сліпих" зон, які не проглядаються камерами спостереження ми не бачили навіть на звичайних шиномонтажних станціях", — додають партизани.