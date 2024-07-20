Наслідки обстрілу Білозерки на Херсонщині — 2 людини загинули,12 поранених

У Херсоні ворог завдав повторного удару по бригаді "швидкої".

У суботу вранці армія РФ двічі завдала масованого удару по Білозерці з реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав повторного удару з безпілотника у Херсоні по бригаді "швидкої допомоги".

Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зокрема, Білозерку Херсонської області росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню. Окупанти випустили по житлових кварталах близько 40 снарядів.

Фото: Національна поліція України

В результаті цієї атаки отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років, серед них медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки, на жаль, загинули.

Фото: Національна поліція України

Також зранку у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка, у нього уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл, російські військові скинули вибухівку з дрона на карету "швидкої", автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Фото: Національна поліція України

Отримали поранення фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.

За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.