Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок

Попрощатися із відомою мовознавицею можна буде у неділю.

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Похорон відомої мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон, яку вбили вчора, відбудеться у понеділок, 22 липня, у Львові.

Про це повідомила її донька Софія Семчишин.

Парастас розпочнеться в неділю, 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11).

Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11).

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон.У неї вистрелили.

Ірина Фаріон поступила о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука. На момент поступлення її стан був вкрай важкий За декілька годин вона померла у лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на життя Ірини Фаріон: "Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину".