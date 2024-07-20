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Росіяни скинули щонайменше п’ять авіабомб на Торецьк Донецької області

По Гродівці на Донеччині окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250".

Росіяни скинули щонайменше п’ять авіабомб на Торецьк Донецької області
обстріли Донецької області
Фото: Національна поліція України

Російська армія атакувала Торецьк Донецької області щонайменше п'ятьма КАБами. Відомо про одну загиблу особу, двоє поранені. 

Про це повідомили у Національній поліції України.

"Щонайменше п’ять авіабомб росіяни скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одну загиблу цивільну особу та двох поранених", — інформують у поліції.

Фото: Національна поліція України

По Гродівці на Донеччині окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250". Постраждала одна людина.

Також ворог атакував Михайлівку дроном. Там травмовано двох мирних жителів. Також є  поранений у Малинівці.

Протягом 19 липня росія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

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