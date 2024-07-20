Росіяни скинули щонайменше п’ять авіабомб на Торецьк Донецької області

Російська армія атакувала Торецьк Донецької області щонайменше п'ятьма КАБами. Відомо про одну загиблу особу, двоє поранені.
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Щонайменше п’ять авіабомб росіяни скинули на Торецьк, а також обстріляли місто з артилерії. Відомо про одну загиблу цивільну особу та двох поранених", — інформують у поліції.
По Гродівці на Донеччині окупанти вдарили двома керованими бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250". Постраждала одна людина.
Також ворог атакував Михайлівку дроном. Там травмовано двох мирних жителів. Також є поранений у Малинівці.
Протягом 19 липня росія завдала 2696 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
- За добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області.