Укренерго повідомило про графіки відключень світла в неділю

З 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

У неділю, 21 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть із 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Так, із 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

В інші години діятиме одна черга відключень.

Зазначим, що коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин.

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.