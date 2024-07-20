Укренерго повідомило про графіки відключень світла в неділю

У неділю, 21 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть із 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Так, із 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
В інші години діятиме одна черга відключень.
Зазначим, що коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин.
Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.