Міноборони і Генштаб озвучили перші підсумки роботи рекрутингових центрів

За останні три місяці до центрів звернулися 10 120 осіб.

На спільному брифінгу Міністерства оборони та Генерального штабу обговорили перспективи розвитку рекрутингу і озвучили перші підсумки роботи рекрутингових центрів.

Як ідеться на сайті Міноборони, за останні два місяці середньомісячний показник залучення добровольців збільшився в 3.5 рази в порівнянні з 2022 та 2023 роками.

Наразі в Україні налічується 28 рекрутингових центрів, до яких за останній квартал звернулося понад 10 тисяч осіб.

"За останні три місяці до наших центрів звернулися 10 120 осіб, з яких по 3 120 йде процес підбору вакансій, а більше 1000 вже стали військовослужбовцями або завершують оформлення", - повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу Роман Горбач.

Горбач також наголосив, що головнокомандувач ЗСУ визначив основні частини, які потребують першочергового комплектування – так звані пріоритетні частини. Залучення особового складу до них здійснюється першочергово та без додаткових погоджень.

У Міноброни зазначили, що українці, які звернулися до командира військової частини або до рекрутингових центрів, але не бажають укладати контракт на проходження військової служби, отримують рекомендаційний лист після проходження співбесіди.

З ним вони звертаються до ТЦК, проходять оформлення та військово-лікарську комісію, а потім їх направляють до батальйону резерву. Там людей зараховують у список особового складу частини та направляють у відрядження до навчального центру для проходження базової загально-військової підготовки, яка триває мінімум 30 днів. Після підготовки вже військовослужбовці повертаються до батальйону резерву і з нього направляються для проходження військової служби на ту посаду та до тієї частини, яка надала рекомендаційний лист.

"Ця процедура на 100% працює для пріоритетних військових частин", – підкреслив Горбач.

До непріоритетних військових частин входять тилові частини, частини забезпечення, деякі підрозділи охорони, ТЦК та СП.