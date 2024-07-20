В Україні завтра до +36°, дощі очікуються лише у західних областях

У Києві та на Київщині без опадів, максимальна температура вночі становитиме 19°, вдень 29°.

У неділю, 21 липня, в Україні спекотно - від 29 до 36°, опади очікуються лише у західних областях, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"У більшості західних областей, вдень і на Вінниччині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 24-29° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень близько 20°); на решті території вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та на Київщині без опадів, максимальна температура вночі становитиме 19°, вдень 29°.

22 липня в Карпатах, на Прикарпатті, у північних, більшості центральних та Одеській областях, а 23 липня на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. У західних та північних областях вночі очікується 13-18°, вдень 24-29°; у центральних та східних - вночі 17-22°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 20-25°, вдень 28-33°.

У Києві та столичній області 22 липня місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, 23 липня - сухо. На Київщині вночі очікується 13-18°, вдень 24-29°, у Києві - вночі 17-19°, вдень 26-28°.

24 липня дощі пройдуть на сході та півночі України, на Закарпатті та в Карпатах, 25 липня - у західних областях, на решті території без опадів. Температура у південній частині країни вночі 19-25°, вдень 29-34°, 24 липня місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 15-21°, вдень 25-31°, у більшості західних областей 20-25°.

24-25 липня на Київщині переважно без опадів, максимальна температура вночі становитиме 19°, вдень 30°.