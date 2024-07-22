22 липня російська армія нанесла вдарила по місту Костянтинівка та населених пунктах Волноваського району Донеччини.
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, у Костянтинівці кількість поранених сягнула трьох осіб - постраждали продавець і ще двоє чоловіків.
У с. Перебудова Волноваського району тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали четверо цивільних. Вони під час обстрілу перебували на забрали до медзакладу. Ще двоє поранені у с. Роздольне.
Прокуратура зазначила, що попередньо ворог завдав по населених пунктах дев'ять авіаударів з використанням керованих бомб УМПБ Д-30 СН.
Також пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, магазин, поштове відділення, кафе і лінія електропередач.