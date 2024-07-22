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Дев'ятеро жителів Донеччини були поранені унаслідок російських обстрілів

Окупанти використали для атак керовані бомби.

Дев'ятеро жителів Донеччини були поранені унаслідок російських обстрілів
Обстріли Донеччини 22 липня 2024 року
Фото: Донецька обласна прокуратура

22 липня російська армія нанесла вдарила по місту Костянтинівка та населених пунктах Волноваського району Донеччини.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, у Костянтинівці кількість поранених сягнула трьох осіб - постраждали продавець і ще двоє чоловіків.

У с. Перебудова Волноваського району тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали четверо цивільних. Вони під час обстрілу перебували на забрали до медзакладу. Ще двоє поранені у с. Роздольне.

Обстріли Донеччини 22 липня 2024 року
Фото: Донецька обласна прокуратура
Обстріли Донеччини 22 липня 2024 року

Обстріли Донеччини 22 липня 2024 року
Фото: Донецька обласна прокуратура
Обстріли Донеччини 22 липня 2024 року

Прокуратура зазначила, що попередньо ворог завдав по населених пунктах дев'ять авіаударів з використанням керованих бомб УМПБ Д-30 СН.

Також пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, магазин, поштове відділення, кафе і лінія електропередач.

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