Окупанти вдарили по Купʼянську FPV-дроном: є постраждалий

Сьогодні, 23 липня, близько 7.10 окупанти атакувала Куп'янськ на Харківщині FPV-дроном. Постраждав 39-річний чоловік.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Слідством встановлено, що 23 липня близько 7:10 у м. Купʼянськ внаслідок скидання боєприпасу з ворожого FPV-дрону 39-річний чоловік отримав вибухове поранення", – йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили прокурори.

23 липня вночі, близько 3:15 війська РФ здійснили обстріл с. Лісне Малоданилівської ТГ Харківського району.