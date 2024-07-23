Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував убивство української мовознавці та громадської діячки Ірини Фаріон.

У день прощання із нею він написав допис, в якому назвав холоднокровне убивство відомої мовознавці викликом для всього українського суспільства та злочином проти основоположних прав і свобод українців. Буданов переконаний, що її убили за українську позицію.

"Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю", – написав він.

Він наголосив, що право на думку та відстоювання своїх переконань є священним, попри відмінності в політичних позиціях. Кожен, хто зазіхне на це право, повинен бути покараний, додав голова ГУР.

Убивство Ірини Фаріон

Увечері 19 липня в Львові невідомий вистрелив у Ірину Фаріон поблизу її будинку. Куля влучила в голову. Жінку госпіталізували, але врятувати її не вдалося – отримане поранення виявилося надто тяжким. Ірина Фаріон померла в лікарні.

Для розслідування цинічного убивства залучили не лише поліцію, а й Службу безпеки. Правоохоронці з'ясували, що перед убивством сусіди Фаріон бачили біля її будинку невідомого чоловіка. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що саме він міг бути виконавцем злочину.

21 липня поліція опублікувала відео із чоловіком, якого вважають причетним до убивства. Орієнтовно йому 20 років.

Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці – це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження. Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.



Більше на цю тему – у матеріалі "Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон".