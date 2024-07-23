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Директор столичного КП отримав підозру у завданні збитків на 614 тисяч грн під час капремонту парку “Молодіжний”

Встановлено, що будівельні матеріали мали значно завищену ціну.

Директор столичного КП отримав підозру у завданні збитків на 614 тисяч грн під час капремонту парку “Молодіжний”
Фото: Київська міська прокуратура

Директор КП з утримання зелених насаджень Деснянського району отримав підозру у завданні збитків на 614 тисяч грн під часкапремонту парку “Молодіжний”. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно з даними на сайті “Київзеленбуду”, директором КП УЗН Деснянського району є Євген Карп.

Встановлено, що КП по утриманню зелених насаджень Деснянського району восени 2022 року оплатило роботи з проведення капітального ремонту парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва, до складу яких включили вартість будівельних матеріалів за значно завищеною ціною.

Надалі директор комунального підприємства, не перевіривши середню ринкову вартість будівельних матеріалів, підписав договір підряду з підприємством на проведення капітального ремонту парку «Молодіжний».

В ході слідства встановлено, що вартість щебню та гранвідсіву завищена на суму понад 614 тис. гривень і це при тому, що загальна вартість договору підряду складала трохи більше 2 млн грн. 

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва директору КП з утримання зелених насаджень Деснянського району повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

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