Головне за ніч та ранок середи, 24 липня: удари по Харкову, 152 боєзіткнення, атака "шахедів" на Одещину

Нічна повітряна атака, 152 бойових зіткнення , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія вранці 24 липня завдала декількох ударів по Харкову. Перше повідомлення про обстріл голова ОВА Олег Синєгубов опублікував о 5:16, а про повторні удари – о 5:34.

Є влучання за декількома адресами, загорівся приватний будинок. За даними мер міста Ігор Терехова, є дані про одного загиблого.

"Перший удар по Харкову припав по промисловій зоні одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог вдарив з С300.

Синєгубов додав, що перший обстріл відбувся по Немишлянському району. Там пошкоджено нежитлові будівлі і п'ять авто, але минулося без поранених.

Ворог уночі атакував житловий будинок і припортову інфраструктуру Одеської області. Поранені троє людей.

За даними Офісу генпрокурора, 24 липня вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єктах інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок – там поранення дістали троє людей.

"Також через атаку припортової інфраструктури пошкоджено низку будівель та вантажний автотранспорт", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що двоє із трьох потерпілих – у стані середньої тяжкості. Ще одній постраждалій надали допомогу на місці.

Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 24 липня 2024 року росіяни завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської області). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська (РФ) та окупованого Криму.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби сталося 152 бойових зіткнення. Росія завдала двох ракетних ударів (дві ракети), 41 авіаудару (54 КАБ), провела 4443 обстріли (120 – із реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. У районі населених пунктів Глибоке, Тихе і Вовчанськ відбулося 13 зіткнень, повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Торецькому ворог провів 18 атак. Росіяни зосереджували зусилля неподалік населених пунктів Північне і Залізне, де відбулося майже 80% від усіх боєзіткнень на напрямку. Також росіяни штурмували в районах Нью-Йорка і Торецька, активно били по місту Торецьк.

На Покровському напрямку захисники відбили 41 атак окупантів у районі населених пунктів Пантелеймонівка, Новолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів, 14 танків і 65 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 570 120 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Чутки щодо важкої хвороби чи навіть смерті президента Джо Байдена спростовано: очільник Сполучених Штатів після коронавірусної самоізоляції повернувся у Білий дім, про що свідчить світлина, оприлюднена в дописі у мережі X.

https://lb.ua/world/2024/07/24/625749_bayden_povernuvsya_biliy_dim.html

Першим кроком Байдена після повернення на робоче місце стало скликання команди з національної безпеки для проведення традиційного брифінгу розвідки. Президент зазначив, що "служіння верховним головнокомандувачем армії США продовжує бути найбільшою честю у його житті".

У середу, 24 липня, о 8 годині вечора за Вашингтоном (о 3 ночі за Києвом 25 липня) Байден має намір виконати обіцянку, яку дав у листі щодо припинення передвиборчої кампанії, і звернутися до нації з Овального кабінету. Президент США говоритиме "про те, що чекає попереду" та як він "завершуватиме роботу для американського народу".

Заступниця голови Національної служби здоров’я Ірина Кондратова в інтерв’ю LB.ua розповіла, зокрема, як жінкам в Україні вибрати собі безпечний пологовий: слід перевіряти, скільки пологів на рік робить конкретний пологовий, і враховувати свій стан здоров’я.

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