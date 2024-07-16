Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського

Йому інкримінують перевищення службових повноважень. Справа стосується обстрілу росіянами аеродрому в Кіровоградській області: на думку слідства, до нього призвели дії Червінського.

Нардеп Петро Порошенко вніс всю заставну суму за колишнього розвідника Романа Червінського. Про це він повідомив у Telegram.

Ексвійськовий перебуває під вартою з весни минулого року. Учора суд дозволив йому вийти під заставу в 9 млн гривень.

"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці", – сказав Порошенко.

Платником в документі зазначили Благодійний фонд Петра Порошенка.

Він висловив сподівання, що вже сьогодні Червінський вийде з СІЗО.

Роман Червінський