Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського

Нардеп Петро Порошенко вніс всю заставну суму за колишнього розвідника Романа Червінського. Про це він повідомив у Telegram.
Ексвійськовий перебуває під вартою з весни минулого року. Учора суд дозволив йому вийти під заставу в 9 млн гривень.
"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці", – сказав Порошенко.
Платником в документі зазначили Благодійний фонд Петра Порошенка.
Він висловив сподівання, що вже сьогодні Червінський вийде з СІЗО.
Роман Червінський
- Роман Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції. Йому інкримінують призведення до ворожого обстрілу аеродрому "Канатове".
- 21 квітня 2023 в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".
- У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".