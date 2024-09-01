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Сирський: на напрямку головного удару ворога ситуація складна

Попри те, що окупанти мають перевагу у кількості озброєння та людей, ЗСУ завдають їм відчутних втрат. 

Сирський: на напрямку головного удару ворога ситуація складна
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що на напрямку головного удару ворога ситуація складна.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", - зазначив Сирський.

Він також додав, що попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, він зазнає відчутних втрат

Як повідомлялося, за минулу добу на фронті відбулося майже 200 боєзіткнень. На Покровському напрямку - більше 50.  

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