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Прикордонники попереджають про затримки з перетином кордону у пункті пропуску "Шегині-Медика"

Польська сторона у ПП "Медика" розпочала ремонтні роботи.

Прикордонники попереджають про затримки з перетином кордону у пункті пропуску "Шегині-Медика"
Фото: Скрін з відео

У пункті пропуску "Медика-Шегині" можуть бути затримки з перетином кордону протягом двох місяців через ремонтні роботи з боку Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Відомо, що польська сторона в пункті пропуску "Медика" розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного з навісів. 

Ремонтні роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

У ДПСУ зазначили, що такі роботи можуть спричинити ускладнення руху та більш тривалий час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

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