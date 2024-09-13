Прикордонники попереджають про затримки з перетином кордону у пункті пропуску "Шегині-Медика"

У пункті пропуску "Медика-Шегині" можуть бути затримки з перетином кордону протягом двох місяців через ремонтні роботи з боку Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Відомо, що польська сторона в пункті пропуску "Медика" розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного з навісів.

Ремонтні роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

У ДПСУ зазначили, що такі роботи можуть спричинити ускладнення руху та більш тривалий час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.