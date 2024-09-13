Енергоатом: менш ніж за місяць понад сотню ракет і дронів Росії пролетіло поруч з українськими АЕС

Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менш ніж місяць.

Про це заявив Енергоатом.

Зокрема, за інформацією компанії, за останні кілька тижнів зафіксували рух понад 70 безпілотних літальних апаратів окупантів та понад 30 крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.

Енергоатом зазначив, що надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам. Опісля МЗС має направити ноти до МАГАТЕ і проінформувати українські і міжнародні організації.

Очільник Енергоатома Петро Котін висловив сподівання на жорстку реакцію на такі дії Росії з боку міжнародної спільноти.