«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Енергоатом: менш ніж за місяць понад сотню ракет і дронів Росії пролетіло поруч з українськими АЕС

Компанія закликала міжнародну спільноту відреагувати.

Енергоатом: менш ніж за місяць понад сотню ракет і дронів Росії пролетіло поруч з українськими АЕС
Енергоатом
Фото: Пресслужба Енергоатома

Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менш ніж місяць.

Про це заявив Енергоатом.

Зокрема, за інформацією компанії, за останні кілька тижнів зафіксували рух понад 70 безпілотних літальних апаратів окупантів та понад 30 крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.

Енергоатом зазначив, що надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам. Опісля МЗС має направити ноти до МАГАТЕ і проінформувати українські і міжнародні організації.

Очільник Енергоатома Петро Котін висловив сподівання на жорстку реакцію на такі дії Росії з боку міжнародної спільноти.

  • 12 вересня Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС.
  • У грудні 2022 року іранський дрон-камікадзе пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies