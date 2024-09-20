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У Малі джихадисти напали на школу жандармерії та військовий аеропорт. Відомо про 70 жертв атаки

Більшість зі загиблих це студенти-жандарми.

У Малі джихадисти напали на школу жандармерії та військовий аеропорт. Відомо про 70 жертв атаки
Реакція мешканців Малі на атаки джихадистів
Фото: EPA/UPG

У західноафриканській країні Малі джихадисти напали на школу жандармерії та військовий аеропорт у столиці Бамако, напади призвели до загибелі понад 70 осіб, переважно студентів-жандармів. Ще 200 отримали поранення, пише Le Figaro.

Атака відбулася у вівторок, ставши однією із найбільших атак на співробітників сил безпеки Малі за останні роки.

В офіційному конфіденційному підтвердженому документі повідомляється про близько сотні смертей і вказуються імена 81 жертви, зазначає видання.

Військова влада країни зі свого боку не повідомляє точну кількість жертв цієї безпрецедентної масштабної операції, визнавши смерть лише певної кількості студентів.

Фото: EPA/UPG

Група підтримки ісламу та мусульман взяла на себе відповідальність за атаки

Водночас Група підтримки ісламу та мусульман взяла на себе відповідальність за операцію і повідомила через свої канали зв'язку, що кілька десятків її членів “спричинили сотні смертей і поранень, зокрема членів російського угруповання “Вагнер” ‒ союзника військового режиму в Бамако.

Напади відбулися на наступний день після першої річниці Альянсу держав регіона Сахель, який об’єднав Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. Цими країнами керують військові, які прийшли до влади після державних переворотів, які розірвали їхній альянс із Францією ‒ колишньою французькою колоніальною метрополією.

Зазначимо, Франція та США вивели з цих країн свої військові сили, які боролися проти джихадистів. Натомість Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову та політичну співпрацю із Росією.

  • Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин із Україною у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-таурегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера". 
  • З 2022 року у Малі при владі перебуває хунта на чолі з полковником Гоїтою. Ця влада підтримує дружні відносини з Росією. Москва допомагає хунті утримувати захоплену владу за допомогою "вагнерівців". 
  • Повстанські групи на території країни діють ще з 2012 року.
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