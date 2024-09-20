У західноафриканській країні Малі джихадисти напали на школу жандармерії та військовий аеропорт у столиці Бамако, напади призвели до загибелі понад 70 осіб, переважно студентів-жандармів. Ще 200 отримали поранення, пише Le Figaro.

Атака відбулася у вівторок, ставши однією із найбільших атак на співробітників сил безпеки Малі за останні роки.

В офіційному конфіденційному підтвердженому документі повідомляється про близько сотні смертей і вказуються імена 81 жертви, зазначає видання.

Військова влада країни зі свого боку не повідомляє точну кількість жертв цієї безпрецедентної масштабної операції, визнавши смерть лише певної кількості студентів.

Фото: EPA/UPG

Група підтримки ісламу та мусульман взяла на себе відповідальність за атаки

Водночас Група підтримки ісламу та мусульман взяла на себе відповідальність за операцію і повідомила через свої канали зв'язку, що кілька десятків її членів “спричинили сотні смертей і поранень, зокрема членів російського угруповання “Вагнер” ‒ союзника військового режиму в Бамако.

Напади відбулися на наступний день після першої річниці Альянсу держав регіона Сахель, який об’єднав Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. Цими країнами керують військові, які прийшли до влади після державних переворотів, які розірвали їхній альянс із Францією ‒ колишньою французькою колоніальною метрополією.

Зазначимо, Франція та США вивели з цих країн свої військові сили, які боролися проти джихадистів. Натомість Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову та політичну співпрацю із Росією.