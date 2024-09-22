Зеленський заявив, що Курська операція показала партнерам і Глобальному Півдню, на що здатна Україна

Також Україна показала правду росіянам про те, що вони для Путіна "не пріоритет".

Володимир Зеленський перелічив цілі Курської операції, зокрема, однією з них був намір показати партнерам, а також країнам Глобального півдня, на що здатна Україна.

Про це він розповів в інтерв'ю The New Yorker.

Зеленський нагадав, що Росія тиснула на сході у той час, поки Україна не отримувала вчасно і достатньо допомоги від союзників. Окупанти встигли загарбати частину Харківщини і готували до наступу на Суми.

Президент сказав, що ще зарано оцінювати, чи наступ на Курськ увійде в історію як успіх чи провал, але наразі це принесло результати.

"Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил у Курськ, близько сорока тисяч солдатів. Наші бійці на сході вже кажуть, що їх рідше обстрілюють", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що операція в Курську "показала нашим партнерам, на що ми здатні", а також продемонструвала Глобальному Півдню, що російський диктатор не може тримати все під контролем, як про це каже.

"І ми показали важливу правду росіянам. На жаль, багато хто з них заплющує очі, вони не хочуть нічого бачити і чути. Але деякі росіяни не могли не помітити, що Путін не побіг захищати свою землю. Ні, натомість він хоче насамперед дбати про себе і добити Україну. Його люди йому не пріоритет", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна забезпечує жителів Курщини їжею і водою, пропонує можливість евакуюватися.

" А люди в Москві та Санкт-Петербурзі — далеко від Курська — побачили, що якщо одного разу українська армія теж з'явиться там, то не факт, що їх врятують. Це важливо. Це також частина цієї операції: задовго до того, як війна дістанеться до цих місць або станеться якась інша криза, росіяни повинні знати, кого вони привели до влади на чверть століття", - підсумував Зеленський.

Він додав, що "ця війна ведеться не лише за територію, а й за цінності".