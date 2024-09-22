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Зеленський заявив, що Курська операція показала партнерам і Глобальному Півдню, на що здатна Україна

Також Україна показала правду росіянам про те, що вони для Путіна "не пріоритет".

Зеленський заявив, що Курська операція показала партнерам і Глобальному Півдню, на що здатна Україна
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський перелічив цілі Курської операції, зокрема, однією з них був намір показати партнерам, а також країнам Глобального півдня, на що здатна Україна.

Про це він розповів в інтерв'ю The New Yorker.

Зеленський нагадав, що Росія тиснула на сході у той час, поки Україна не отримувала вчасно і достатньо допомоги від союзників. Окупанти встигли загарбати частину Харківщини і готували до наступу на Суми. 

Президент сказав, що ще зарано оцінювати, чи наступ на Курськ увійде в історію як успіх чи провал, але наразі це принесло результати.

"Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил у Курськ, близько сорока тисяч солдатів. Наші бійці на сході вже кажуть, що їх рідше обстрілюють", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що операція в Курську "показала нашим партнерам, на що ми здатні", а також продемонструвала Глобальному Півдню, що російський диктатор не може тримати все під контролем, як про це каже.

"І ми показали важливу правду росіянам. На жаль, багато хто з них заплющує очі, вони не хочуть нічого бачити і чути. Але деякі росіяни не могли не помітити, що Путін не побіг захищати свою землю. Ні, натомість він хоче насамперед дбати про себе і добити Україну. Його люди йому не пріоритет", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна забезпечує жителів Курщини їжею і водою, пропонує можливість евакуюватися.

" А люди в Москві та Санкт-Петербурзі — далеко від Курська — побачили, що якщо одного разу українська армія теж з'явиться там, то не факт, що їх врятують. Це важливо. Це також частина цієї операції: задовго до того, як війна дістанеться до цих місць або станеться якась інша криза, росіяни повинні знати, кого вони привели до влади на чверть століття", - підсумував Зеленський.

Він додав, що "ця війна ведеться не лише за територію, а й за цінності". 

  • Міністерство закордонних справ України 16 вересня направило ноту ОН і МКЧХ із закликом долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області.
  • У відомстві наголосили, що "Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях".
  • Згодом стало відомо, що представники ООН готові прибути у ту частину Курської області, яку контролює Україна, для заходів гуманітарного реагування, але їм потрібен для цього дозвіл Росії.
  • Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN теж озвучив цілі операції в Курську. Серед них - не дати Москві атакувати українську територію з цього напрямку, відтягнути сили Росії з інших ділянок фронту, створити зону безпеки та не допустити обстріли цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.
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