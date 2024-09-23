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У ДШВ повідомили про прорив ще однієї ділянки кордону із Росією

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області.

У ДШВ повідомили про прорив ще однієї ділянки кордону із Росією
Прорив кордону Росії
Фото: Скріншот відео ДШВ

Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.

Про це повідомили у пресслужбі ДШВ. 

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області.

На опублікованому відео видно пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника. 

У ДШВ пообіцяли, що "далі буде". 

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