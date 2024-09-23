У ДШВ повідомили про прорив ще однієї ділянки кордону із Росією

Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.
Про це повідомили у пресслужбі ДШВ.
Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області.
На опублікованому відео видно пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.
У ДШВ пообіцяли, що "далі буде".
- Нещодавно Україна зупинила просування російської армії у Курській області РФ. Частина території Курщини залишається під контролем Сил оборони.
- Перед цим президент повідомляв, що Росія прагне стягнути до Курської області до 70 000 військових.
- Зеленський заявив, що Курська операція показала партнерам і Глобальному Півдню, на що здатна Україна.