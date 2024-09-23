У Литві упродовж чотирьох днів перевірятимуть готовність до оборони держави

Сьогодні, 23 вересня, у Литві стартували найбільші чотириденні навчання Національної мобілізаційної системи. Навчання триватимуть до 23 вересня.

Про це пише Delfi.

Основна мета навчань – оцінити стан Державної мобілізаційної системи, як працюватиме основна реорганізація держави та мобілізація ресурсів під час підготовки до оборони країни та виконання життєво важливих функцій у критичний момент.

Навчання такого масштабу відбуваються у Литві вперше.

Учасники навчань діятимуть у змодельованому середовищі гібридних та конвенційних загроз. Зокрема, тестуватимуть діяльність служб, співпрацю з громадськістю та неурядовими організаціями. Шукатимуть слабкі місця під час масових інформаційних та кібератак, які призводять до порушення енергопостачання, відстуності зв'язку та інтернету, порушенню системи оповіщення та інформування мешканців тощо.

У навчаннях задіяна канцелярія уряду, всі міністерства, Департамент мобілізації та цивільного опору, Департамент державної безпеки, Штаб оборони армії, Верховний суд Литви, Центробанк Литви та Державну продовольчо-ветеринарну службу, які разом утворюють Державний мобілізаційний центр. Він відповідає за координацію діяльності всіх інститутів країни, забезпечення життєво важливих функцій держави. Діяльність Центру очолить канцлер уряду Гедрей Бальчітіте.

Крім вищезгаданих установ, у навчаннях також візьмуть участь усі 60 муніципальних адміністрацій, неурядові організації та інші установи та органи, що виконують мобілізаційні завдання. Очікується, що у навчаннях візьмуть участь близько тисячі держслужбовців, співробітників, представників муніципалітетів та добровольців.

Також практична частина навчань пройде на вокзалах Вільнюса та Лентваріса, де імітуватиметься евакуація жителів, хворих, людей з обмеженими можливостями та інших уразливих верств суспільства у спеціально пристосованих вагонах.

Литва планує виділити на оборону додаткові 130 млн євро. Якщо це рішення ухвалять, то фінансування оборони 2024 року досягне 3,2% ВВП Литви.