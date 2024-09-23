У Німеччині соціал-демократи перемогли з незначною перевагою у знаковій землі Бранденбург

У Німеччині соціал-демократи здобули перемогу з незначною перевагою на виборах у східній землі Бранденбург, яка стала восьмою для політсили у цьому регіоні, пише Financial Times.

Видання зазначає, що це стало несподіваною відстрочкою для канцлера Олафа Шольца, який готується балотуватися наступного року на другий термін на посаді.

За попередніми офіційними результатами, СДПН Шольца набрала 30,9%, випереджаючи ультраправу “Альтернативу для Німеччини” (AfD) з 29,2%. Вони припускають, що СДПН може продовжувати керувати Бранденбургом, землею, якою партія керує після возз’єднання Німеччини в 1990 році і яка довгий час вважалася одним із її національних опорних пунктів.

Однак політична сила буде змушена розділити владу з новою лівою популістською партією, “Альянсом Сари Вагенкнехт” (BSW), яка жорстко виступає проти нелегальної імміграції та військової допомоги Україні. Соціал-демократичній партії також доведеться мати справу з посиленою AfD, яка зараз має так звану блокуючу меншість у парламенті Бранденбурга.

Відстрочка для Шольца

Результат у Бранденбурзі зменшить тиск на канцлера, рейтинги якого впали в останні місяці. Опитування назвали його найменш популярним канцлером після возз’єднання Німеччини. У серпні лише 3% виборців підтримали його коаліцію СДПН, Зелених і лібералів.

Багато хто в СДПН приватно пропонував, аби Шольц відклав свої амбіції балотуватися на другий термін на виборах до Бундестагу наступного року і покращив рейтинг партії, звільнивши місце для популярнішого політика, наприклад, міністра оборони Бориса Пісторіуса. Але перемога СДПН у Бранденбурзі може тимчасово “приглушити” такі критичні заклики.

Водночас успіх SPD у Бранденбурзі навряд чи покращить її рейтинги схвалення у всій країні. Виборці звинувачують партію і її партнерів у коаліції у високій інфляції, різкому зростанні витрат на енергоносії та стагнації економіки.

Політичні дивіденди для ультраправих AfD

Результат у Бранденбурзі також був обнадійливим для антимігрантської AfD, значна частина якої, на думку внутрішньої розвідки Німеччини, загрожує демократичній системі країни. Три тижні тому вона перемогла на виборах у східній землі Тюрінгія, зробивши її першою ультраправою партією, яка здобула перемогу на регіональних виборах у післявоєнній історії Німеччини.

Політсила також посіла друге місце в сусідній Саксонії, відразу після правоцентристської ХДС. Партія “отримала дивіденди” від зростання занепокоєння громадськості через нелегальну імміграцію, особливо після теракту в західному місті Золінген у серпні.

Попередні результати виборів у неділю показують, що AfD матиме більше однієї третини місць у законодавчому органі Бранденбурга, що дає їй право блокувати рішення, які вимагають більшості у дві третини, наприклад, зміни до конституції землі або призначення суддів конституційного суду. AfD також має блокуючу меншість у Тюрінгії.