Росія націлилася на боротьбу з впливом Заходу на країни Африки в частині прав гомосексуалістів та репродуктивності

Російське посольство перерахувало парламенту Уганди $300 000 на минулорічний захід для законодавців з усієї Африки, присвячений протистоянню Заходу щодо прав геїв та репродуктивних прав. Про це пише Wall Street Journal, яка отримала доступ до листа з відповідним повідомленням, а також поспілкувалася з посадовцями і ознайомилася з конфіденційними документами.

У цьому листі, крім посольства країни-агресора, згадували і про консервативну лобістську групу зі США – Family Watch International та її президентку Шерон Слейтер. Ця жінка – відома релігійна активістка і дружина топпосадовця Intel, яка десятиліттями працювала з владою в країнах Африки, Європи і Близького Сходу, аби протистояти абортам, гей-шлюбам і статевому вихованню.

Фото: FWI Шерон Слейтер

Тепер вона об'єдналася з ширшим ультраконсервативним рухом, який поєднує уряд Володимира Путіна, африканських політиків та американських релігійних правих активістів. При цьому Слейтер на запитання журналістів відповіла, що нібито не знала про фінансування конференції в Ентеббе Росією та що вона ніколи не залучала російський уряд до африканських питань. Вона сказала, що Family Watch ніколи не підтримувала законодавство проти ЛГБТК в африканських країнах і не несе "відповідальності за поводження з гомосексуалістами згідно з африканськими законами".

"Російські дипломати та американські консервативні активісти представляють себе захисниками того, що вони називають «традиційними африканськими цінностями» від тиску неоколоніального, декадентського Заходу. Уряди, які набралися сміливості, почали ухвалювати масштабне антигейське законодавство, через що деякі з найближчих союзників Америки на континенті дедалі більше суперечать Вашингтону, де адміністрація Байдена зробила захист прав ЛГБТК центральною частиною своєї політики щодо Африки", – йдеться в матеріалі газети.

ЛГБТ-активісти вважають, що ця кампанія загрожує їхньому життю в Африці, особливо в Уганді, де чинні одні з найсуворіших законів у світі і повторне засудження за одностатеві стосунки карається смертною карою.

Який захід проводила Слейтер і фінансувала Росія

Конференція в місті Ентеббе, на якій була присутня Слейтер та депутати приблизно 20 африканських країн, узгодила загальний набір принципів, зокрема заборону гомосексуалізму та обов'язок юридично визнавати лише дві статі: чоловічу та жіночу. За декілька місяців до того посол Росії зустрічався зі спікеркою парламенту Уганди Анітою Амонг і закликав пришвидшити ухвалення законодавства проти гомосексуалістів та трансгендерів.

"Посол Росії в Уганді Владлен Семиволос заперечив, що його посольство перерахувало 300 тис. доларів Жіночій парламентській групі Уганди, яка приймала конференцію 2023 року. Він додав, що, попри те, що він спілкувався з парламентаріями Уганди та іншими офіційними особами про російські закони проти ЛГБТК, він ніколи не виступав за прийняття такого законодавства в Уганді", – йдеться у матеріалі.

Однак журналісти мають інші дані: російський посол говорив спікерці парламенту про те, що Уганду треба захищати від "гомосексуальної пропаганди".

Газета звернула увагу, що загалом зв'язок між росіянами та американськими релігійними правими простежують ще з 1990-х, коли активісти з США з консервативними поглядами поїхали до Росії поширювати свої погляди на аборт і гомосексуалізм.

Про зв'язок Слейтер із тиском на африканські уряди в частині прав ЛГБТ писали й раніше. У грудні 2023 CNN опублікувала матеріал про те, що активісти знайшли зв'язок американської неурядової організації та законодавства проти прав геїв. Цієїю організацією була Family Watch Слейтер.