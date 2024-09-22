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Президент Ізраїлю відкинув причетність своєї країни до масових вибухів пейджерів у Лівані

"Хезболла" має "багато ворогів", зауважив Герцоґ.

Президент Ізраїлю відкинув причетність своєї країни до масових вибухів пейджерів у Лівані
Іцхак Герцоґ

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ відкинув причетність своєї країни до масових вибухів пейджерів у Лівані.

В інтерв'ю Sky News Герцоґ заявив, що він "беззастережно відкидає будь-який зв'язок із тим чи іншим джерелом операції" і зауважив, що "Хезболла" має "багато ворогів".

"Хезболла має багато ворогів, останнім часом їх досить багато. "Хезболла" душить Ліван, руйнує Ліван, сіє хаос у Лівані знову і знову. Ми тут просто для того, щоби захищати себе. Це все, що ми робимо", - сказав глава Ізраїлю.

Герцоґ підкреслив, що "ми чітко даємо зрозуміти, що маємо вжити заходів". Як би вчинила будь-яка нормальна країна, як вчинила б 

  • Минулого тижня кілька тисяч бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів і рацій у Лівані. В атаці терористи звинуватили Ізраїль. “Хезболла” обіцяла покарати країну.
  • ЗМІ повідомили, що виробником пейджерів, які вибухнули у Лівані, є угорська компанія.
  • Згодом влада Болгарії заперечила, що комунікаційні пристрої були виготовлені, імпортовані чи експортовані на її території.
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