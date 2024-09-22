Президент Ізраїлю відкинув причетність своєї країни до масових вибухів пейджерів у Лівані

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ відкинув причетність своєї країни до масових вибухів пейджерів у Лівані.

В інтерв'ю Sky News Герцоґ заявив, що він "беззастережно відкидає будь-який зв'язок із тим чи іншим джерелом операції" і зауважив, що "Хезболла" має "багато ворогів".

"Хезболла має багато ворогів, останнім часом їх досить багато. "Хезболла" душить Ліван, руйнує Ліван, сіє хаос у Лівані знову і знову. Ми тут просто для того, щоби захищати себе. Це все, що ми робимо", - сказав глава Ізраїлю.

Герцоґ підкреслив, що "ми чітко даємо зрозуміти, що маємо вжити заходів". Як би вчинила будь-яка нормальна країна, як вчинила б