Сьогодні – другі роковини катастрофи літака МАУ в Тегерані, у якій загинуло 176 людей

Іран заявив, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони.

Два роки тому сталася катастрофа рейсу PS752 літака “Міжнародних авіаліній України” у Тегерані, внаслідок якої загинуло всі 176 людей, які були на борту.

Серед них: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи.

Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об'єкт”.

У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану – це спроба приховати істинні причини його збиття.

Нагадаємо, Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам авіакатастрофи.