На Закарпатті чоловік поцупив гроші з церкви і здався поліції після розмови зі священником

У селі Колочава на Закарпатті чоловік вкрав гроші зі скриньки для пожертв у місцевій церкві. У цей час в храм зайшов священнослужитель, присоромив злодія та викликав поліцію.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Крадій не наважився втекти, і разом зі священником дочекався приїзду правоохоронців.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області, який підібрав ключ до дверей храму. У пресслужбі поліції розповіли, що чоловік узяв гроші зі скриньки для пожертв на лікування хворої дитини. У поліції зазначили, що чоловік вже мав судимість, тому не наважився втікати. Гроші, які чоловік сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 статті 185 ККУ (замах на крадіжку, вчинену з проникненням). Зараз чоловік перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, раніше Прикарпатський суд звільнив від покарання двох неповнолітніх щедрувальників за крадіжку грошей у Святвечір.