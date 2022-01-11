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На Закарпатті чоловік поцупив гроші з церкви і здався поліції після розмови зі священником

Крадієм виявився раніше судимий мешканець Херсонської області.

На Закарпатті чоловік поцупив гроші з церкви і здався поліції після розмови зі священником
Архівне фото
Фото: iStock

У селі Колочава на Закарпатті чоловік вкрав гроші зі скриньки для пожертв у місцевій церкві. У цей час в храм зайшов священнослужитель, присоромив злодія та викликав поліцію.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Крадій не наважився втекти, і разом зі священником дочекався приїзду правоохоронців.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області, який підібрав ключ до дверей храму. У пресслужбі поліції розповіли, що чоловік узяв гроші зі скриньки для пожертв на лікування хворої дитини. У поліції зазначили, що чоловік вже мав судимість, тому не наважився втікати. Гроші, які чоловік сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 статті 185 ККУ (замах на крадіжку, вчинену з проникненням). Зараз чоловік перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, раніше Прикарпатський суд звільнив від покарання двох неповнолітніх щедрувальників за крадіжку грошей у Святвечір

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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