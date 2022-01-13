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У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"

Переговірник з боку РФ Рябков виступив із заявами. 

У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що РФ не бачить підстав для нових зустрічей з США та їхніми союзниками.

Рябков сказав, що Штати висловили категоричне "ні" щодо ключових пунктів російських "пропозицій щодо безпеки", пише РБК. 

"Підстав для нових зустрічей з США та їхніми союзниками щодо пропозицій стосовно безпеки поки нема", – заявив заступник Лаврова.

Він також сказав, що "в голову влади Україні можуть прийти немислимі речі, треба покалсти цьому кінець". Водночас він стверджує, що Росія розраховує на дипломатію, а не військовий шлях.

Рябков очолював російську делегацію на перемовинах зі Штатами. З американського боку головувала заступниця держсекретаря Венді Шерман. 

"Пропозиції безпеки" – це вимога юридично гарантувати, що НАТО не буде розширюватися, зокрема приєднувати Україну. Кремль активно просував цей наратив на перемовинах зі США 10 січня і з НАТО учора.

Країни-члени Альянсу чіткі в своїй позиції, що Росія не має права вирішувати, кого брати чи не брати до блоку. Водночас вони готові до обговорення стосовно масштабів військових навчань і озброєння.

Після засідання Ради НАТО-РФ 12 січня генсек Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зпропонував Росії узгодити подальший план зустрічей, але вона відмовилась.

Обидві сторони визнали, що компромісу з деяких питань (зокрема заборони на вступ України) досягти не вдалося. Росіяни також сказали, що переговори зі Сполученими Штатами Америки і НАТО були невдалими.

Переговори з російськими делегаціями послідували після двох телефонних розмов президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна. На обох обговорювали, зокрема, й Україну. Американці і союзники попереджають, що нове вторгнення обернеться для Росії безпрецедентними і жорсткими санкціями.

Росія ж тим часом продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів і на тимчасово окуповані території. Україна вважає, що прямої загрози вторгнення найближчим часом нема, але вона може зʼявитися, якщо РФ вдастся дестабілізувати ситуацію всередині держави. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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