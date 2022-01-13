Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що перші переговори зі США й НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" і нерозширення Альянсу на схід були невдалими.

"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на конкретно поставлені принципові питання. І щодо цих принципових питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двом раундам, що відбулися", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

При цьому він не виключає, що переговори продовжаться.

"У Росії ніколи не було дефіциту політичної волі до продовження переговорів. [...] Я не сумніваюся, що не буде дефіциту політичної волі продовжувати переговори і надалі, але за одного розуміння - з принципових питань не може бути процесу заради процесу, має бути конкретний результат, конкретна відповідь", - наголосив він.

Крім того, Пєсков застеріг США від тиску на Росію шляхом застосування надмірних санкцій.

"Введення санкцій проти глави держави або проти глави Росії - це буде занадто, такий захід можна порівняти з розривом відносин", - попередив він.

Також речник Путна натякнув, що Росія не планує відмовлятися від ескалації ситуації біля України.

"Ми чуємо заяви НАТО про те, що НАТО розширюватиметься далі. Ми чуємо заяви американських представників, які кличуть до НАТО нові країни, я маю на увазі Фінляндію, Швецію. Ми чуємо заяви деяких країн, які вимагають збільшення кількості контингенту у себе на території, я маю на увазі деякі Прибалтійські держави. Нам що, потрібно деескалювати на цьому фоні? Тобто, якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщати наші збройні сили на російській території, навряд чи це можливо", - сказав він.

Нагадаємо, що Кремль вимагає юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами Альянсу. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.