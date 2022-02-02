Фракція "Слуга народу" на засіданні 14 лютого планує виключити нардепа Олександра Трухіна

Фракція "Слуга народу" планує на засіданні 14 лютого виключити нардепа Олександра Трухіна, відео з місця аварії із яким учора опублікували журналісти.

Про це LB повідомили декілька джерел в "Слузі народу".

"Про походження відео треба питати в Арсена Борисовича (Авакова). Що тут говорити. Все очевидно. Фракція збереться 14 лютого, напередодні пленарного тижня. Де ми виключимо Трухіна, як це вже зробила партія", – заявив один зі співрозмовників видання.

Ще один парламентар нагадав, що "Трухін завжди був непростим депутатом. Заступник Арахамії та мажоритарник Дніпропетровської області. Заступник голови бюджетного комітету. Він постійно працював з групами «За майбутнє», «Довірою», з ОПЗЖ. Для мене поведінка Трухіна на відео – не здивування. Він постійно себе так поводив. Я особисто бачив це відео ще на початку грудня. Чому воно з’явилося саме зараз? Це не наші внутрішні розбірки. Відео злило колишнє керівництво МВС. І у нього ще багато таких «сюрпризів» для нас. За нашою інформацією є відео, де Трухін в Полтаві п’є у ресторані, а потім сідає за кермо", – вважає депутат.

Трухін – мажоритарник, отже не позбавиться автоматично мандату у випадку виключення з фракції.

LB.ua намагався зв’язатися з Олександром Трухіним. Але народний депутат не відповідає на дзвінки та повідомлення.

Нагадаємо, Трухін потрапив у аварію 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого журналісти опублікували відео з місця аварії, зокрема зняті правоохоронцями. На них зафіксовано, як парламентар натякає на неправомірну вигоду, а сам хоче "тихенько піти в ліс".

Вранці 2 лютого заяву щодо відео опублікувало МВС, а генпрокурорка Венедіктова заявила про доручення зареєструвати кримінальне провадження із підслідністю НАБУ.