Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

МВФ допоможе країнам, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

Санкції неминуче зупинять деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи.

МВФ допоможе країнам, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від будь-яких наслідків російсько-українського конфлікту та санкцій, запроваджених західними урядами, зокрема відключення Росії від SWIFT.

Про це заявила в середу директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

Георгієва сказала, що санкції неминуче зупинять деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи, особливо якщо санкції обмежать доступ Росії до міжнародної банківської системи SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, в якій є побічні ефекти, які вимагають більшої участі МВФ для інших країн, ми, звичайно, будемо там. У нас все ще є близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності", - сказала Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи заради українського народу та необхідності підтримки глобального економічного відновлення.

Система Swift – це глобальна мережа, яку використовують майже всі фінансові установи у всьому світі для переказу грошових сум один одному, і є наріжним каменем міжнародної платіжної системи.

Виключення Росії від Swift, що фактично відрізало б країну від світової економіки, довгий час вважалося крайнім заходом, який західні країни могли б застосувати проти Росії, щоб утримати її від від розширення військової агресії проти України.

Представник Ради національної безпеки Білого дому минулого місяця зазначив у коментарі Reuters, що Вашингтон продовжує дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також